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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:43

Я ось думаю, чи не спробувати відмовитись від прийняття запропонованих змін, і запропонувати закрити картки і рахунки. Фішка в тому, що вони ж відмовляються від закриття картки дістанційно. А якщо почнуть розповідати, що я повинен прийти і відмовитись, а я не прихожу, тоді що? Начебто офіційна заява про відмову від змін вже є, можу навіть поштою відправити, які підстави є застосовувати норми змінених правил, з якими клієнт висловив незгоду, але й договір не розірваний? По-нормальному повинен виконуватись попередній договір і правила без змін, але підозрюю, що такої технічної можливості там немає.
Однак, це доволі складно перевірити, який договір там насправді виконується, особливо коли карти вже давно без грошей на полиці.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:08

  PUMB написав:candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".


За надання виписки по ВсеКарті або ВсеМожу за давні періоди (наприклад, 2-3 роки) є якась комісія ?
І виписка буде за весь необхідний період одним файлом/документом чи за кожний місяць окремо ?
Дякую.
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:35

  Amethyst написав:і таки потужніше вчитатися в цей п. 8.8.1.

Ніфігово так ПУМБа завернула, і навіть не за тисячу, а просто на халяву!
klug
 
Повідомлень: 8625
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:40

  PUMB написав:candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".

Тогда почему по ВсеМожу можно получить выписку за декабрь 2023 года, а по ВсеКарте - нет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 10:30

a77
Вітаємо!
Виписка чат- підтримкою надається безкоштовно.
Сформувати її можливо як за один період, наприклад рік та отримати одним файлом, так і за кожен місяць окремо. 😇
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3244
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:26

candidat
Рекомендуємо Вам звернутися у чат-підтримку банку для перевірки інформації щодо формування квитанцій у застосунку.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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  #<1 ... 595596597598
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