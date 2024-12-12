Я ось думаю, чи не спробувати відмовитись від прийняття запропонованих змін, і запропонувати закрити картки і рахунки. Фішка в тому, що вони ж відмовляються від закриття картки дістанційно. А якщо почнуть розповідати, що я повинен прийти і відмовитись, а я не прихожу, тоді що? Начебто офіційна заява про відмову від змін вже є, можу навіть поштою відправити, які підстави є застосовувати норми змінених правил, з якими клієнт висловив незгоду, але й договір не розірваний? По-нормальному повинен виконуватись попередній договір і правила без змін, але підозрюю, що такої технічної можливості там немає. Однак, це доволі складно перевірити, який договір там насправді виконується, особливо коли карти вже давно без грошей на полиці.
PUMB написав:candidat Вітаємо! У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку. В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
За надання виписки по ВсеКарті або ВсеМожу за давні періоди (наприклад, 2-3 роки) є якась комісія ? І виписка буде за весь необхідний період одним файлом/документом чи за кожний місяць окремо ? Дякую.
PUMB написав:candidat Вітаємо! У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку. В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
Тогда почему по ВсеМожу можно получить выписку за декабрь 2023 года, а по ВсеКарте - нет?
Amethyst написав:Зідно ЗУ Про захист персональних даних Ст.12., ч.2. 2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.
... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта
flysoulfly написав:реально що банку (чи окремим працівникам) загрожує за недотримання ЗУ Про захист персональних даних ?
здається 182 ККУ, але дуже тяжко довести, вину конкретного (не)виконавця (( Треба хайпувати, робити розгалос через журналюг, бо за Законом кожний ОКРЕМИЙ розгалос треба оформлювати письмовою згодою клієнта. Не можна отак скопом це робити, причому не персональним договором, а офертою. Це звичайна профанація
Amethyst написав:Зідно ЗУ Про захист персональних даних Ст.12., ч.2. 2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.
... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта