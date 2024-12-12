Amethyst написав:

2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;

в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.

Зідно ЗУСт.12., ч.2.... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта