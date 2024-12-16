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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 18:28
PUMB написав:Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.
це можна настроїти автоматично?
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