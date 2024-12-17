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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:28

  PUMB написав:Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.


це можна настроїти автоматично?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:38

tester7336
Вітаємо!
Так, Ви можете створити автоплатіж у застосунку для автоматичного поповнення Вашого кредитного продукту.
Для цього, після проведення сплати вручну натисніть "Створити автоплатіж". :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:07

Какого черта ПУМБ устроил невесть что с анкетой клиента? Судя по форуму, в других банках спрашивают, кроме ежемесячного дохода, ещё и ожидаемый объем пополнения счетов, а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход. И как только после окончания депозита в другом банке перевел часть в ПУМБ, чем превысил объем ежемесячного дохода больше, чем в два раза, ПУМБ сразу вцепился. А это, кстати, было в несколько раз меньше пресловутых 400 тысяч.
Я что, имею право только ежемесячным доходом пользоваться? Или должен был сказать, что у меня ежемесячный доход пару сотен тысяч? Мало того, что заставили бы подтверждать, что получаю каждый месяц такие суммы, так потом бы ещё и возмущались за неправдивую информацию.
Так ещё и документы ему все не такие, ничего принимать не хочет, в глазах только ДРФО.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  candidat написав:а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход.
У ПУМБы эту Анкету можно заполнить онлайн в апликухе... Ток делать это нуна было ДО перевода. Ну мож и щас попробуйте, мож их попустит :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:33

candidat
Вітаємо!
Змінити сукупний щомісячний дохід та загальну суму операцій за квартал Ви можете у застосунку. Для цього на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті - "Особисті дані" - "Анкетні дані" - "Оновити дані" та вкажіть актуальну інформацію. ;)
PUMB
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