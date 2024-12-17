це можна настроїти автоматично?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 18:28
Додано: Вів 17 гру, 2024 10:38
tester7336
Вітаємо!
Так, Ви можете створити автоплатіж у застосунку для автоматичного поповнення Вашого кредитного продукту.
Для цього, після проведення сплати вручну натисніть "Створити автоплатіж".
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:07
Какого черта ПУМБ устроил невесть что с анкетой клиента? Судя по форуму, в других банках спрашивают, кроме ежемесячного дохода, ещё и ожидаемый объем пополнения счетов, а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход. И как только после окончания депозита в другом банке перевел часть в ПУМБ, чем превысил объем ежемесячного дохода больше, чем в два раза, ПУМБ сразу вцепился. А это, кстати, было в несколько раз меньше пресловутых 400 тысяч.
Я что, имею право только ежемесячным доходом пользоваться? Или должен был сказать, что у меня ежемесячный доход пару сотен тысяч? Мало того, что заставили бы подтверждать, что получаю каждый месяц такие суммы, так потом бы ещё и возмущались за неправдивую информацию.
Так ещё и документы ему все не такие, ничего принимать не хочет, в глазах только ДРФО.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:12
Re: ПУМБ
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:33
candidat
Вітаємо!
Змінити сукупний щомісячний дохід та загальну суму операцій за квартал Ви можете у застосунку. Для цього на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті - "Особисті дані" - "Анкетні дані" - "Оновити дані" та вкажіть актуальну інформацію.
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