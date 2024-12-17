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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:28

  PUMB написав:Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.


це можна настроїти автоматично?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:38

tester7336
Вітаємо!
Так, Ви можете створити автоплатіж у застосунку для автоматичного поповнення Вашого кредитного продукту.
Для цього, після проведення сплати вручну натисніть "Створити автоплатіж". :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:07

Какого черта ПУМБ устроил невесть что с анкетой клиента? Судя по форуму, в других банках спрашивают, кроме ежемесячного дохода, ещё и ожидаемый объем пополнения счетов, а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход. И как только после окончания депозита в другом банке перевел часть в ПУМБ, чем превысил объем ежемесячного дохода больше, чем в два раза, ПУМБ сразу вцепился. А это, кстати, было в несколько раз меньше пресловутых 400 тысяч.
Я что, имею право только ежемесячным доходом пользоваться? Или должен был сказать, что у меня ежемесячный доход пару сотен тысяч? Мало того, что заставили бы подтверждать, что получаю каждый месяц такие суммы, так потом бы ещё и возмущались за неправдивую информацию.
Так ещё и документы ему все не такие, ничего принимать не хочет, в глазах только ДРФО.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  candidat написав:а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход.
У ПУМБы эту Анкету можно заполнить онлайн в апликухе... Ток делать это нуна было ДО перевода. Ну мож и щас попробуйте, мож их попустит :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:33

candidat
Вітаємо!
Змінити сукупний щомісячний дохід та загальну суму операцій за квартал Ви можете у застосунку. Для цього на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті - "Особисті дані" - "Анкетні дані" - "Оновити дані" та вкажіть актуальну інформацію. ;)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:43

  Amethyst написав:
  candidat написав:а в ПУМБе никто не давал лично заполнять анкету, а спросили только за ежемесячный доход.
У ПУМБы эту Анкету можно заполнить онлайн в апликухе... Ток делать это нуна было ДО перевода. Ну мож и щас попробуйте, мож их попустит :)

Там оно тоже называется ежемесячным доходом. Напишешь много, заставят обосновать. И что они при этом будут просить обосновать: как сумму пополнения за месяц или таки как доход? А как я такой здоровенный доход обосную?
И ещё один нюанс: на втором этапе там спрашивается текущая занятость, и ни один вариант не подходит. Спрашивал в чате, говорят, пишите, что больше подходит. Во-первых, какой загадочный подход к вопросу, во-вторых, не подходит ничего даже близко. И на это они так ничего и не могут ответить.
И что мне тогда делать? Ткнуть в любой вариант? И потом они же будут обвинять меня в неправдивой информации о себе.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:59

  PUMB написав:candidat
Вітаємо!
Змінити сукупний щомісячний дохід та загальну суму операцій за квартал Ви можете у застосунку. Для цього на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті - "Особисті дані" - "Анкетні дані" - "Оновити дані" та вкажіть актуальну інформацію. ;)

Вот опять же "щомісячний дохід". А сумма операций за квартал - это у вас ежемесячный доход, умноженный на 3.
Например, зарплата 20 тысяч, %% по депозитам ещё 10 тысяч. Это доход. А если депозит закончился, и им пополнить счёт, это же разве доход?
И депозиты же часто не заканчиваются. Каждый квартал данные переписывать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:40

Re: ПУМБ

  candidat написав:Например, зарплата 20 тысяч, %% по депозитам ещё 10 тысяч. Это доход.
Т.е. у вас на депо лежит 1млн грн при зарплате 20К и вы считаете, шо это не должно вызывать подозрения у финмона по отмыванию средств?! :roll:
В принципе, я согласен, шо при ср. з/п в 35К нормальный чел должен за 40 лет (к пенсии) насобирать на депо в 2 млн, но это должно подверждаться справкой ОК-5 шоли )) Её у вас и попросит финмон... ну или договор на продажу квартиры или наследство... делофффто

И шо ж за работа то у вас такая на 20К, шо под стандарт типа "КвалифицироваНный работник" не подходит? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:29

  Amethyst написав:
  candidat написав:Например, зарплата 20 тысяч, %% по депозитам ещё 10 тысяч. Это доход.
Т.е. у вас на депо лежит 1млн грн при зарплате 20К и вы считаете, шо это не должно вызывать подозрения у финмона по отмыванию средств?! :roll:
В принципе, я согласен, шо при ср. з/п в 35К нормальный чел должен за 40 лет (к пенсии) насобирать на депо в 2 млн, но это должно подверждаться справкой ОК-5 шоли )) Её у вас и попросит финмон... ну или договор на продажу квартиры или наследство... делофффто

И шо ж за работа то у вас такая на 20К, шо под стандарт типа "КвалифицироваНный работник" не подходит? :shock:

Я ж написал "например". Цифры с потолка взяты :) Зарплаты у меня вообще нет. Живу на доходы от инвестиций. А ПУМБ требует ДРФО. А откуда в ДРФО депозиты и облигации? Налоговым кодексом установлено не раскрывать банковскую тайну и подавать суммы уплаченных налогов обезличенно. А потому нет у меня ничего в ДРФО, кроме всякой мелочи типа бонусов и кешбеков. Их даже за 10 лет не хватило, чтоб покрыть не особо большую, если не сказать относительно малую сумму. И чем я должен подтверждаться?
Есть у ПУМБа среди возможных подтверждений и %% по депозитам, но с совершенно неадекватной припиской - засчитывается в случае подтверждения снятия наличкой.Наличкой, Карл. В каком бреду это писали? Представляю, как я бегаю по банкоматам и кассам и снимаю все проценты. А дальше что? Опять кедами куда-то нести?
На кой черт нам тогда эти интернет-банкинги, мобильные приложения рисуют, если в представлении банков мы должны все в наличку переводить?
А где-то пыжится НБУ, стараясь перевести всё денежное обращение в безналичную форму, а им подчинённые ножичек в спину.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:43

Re: ПУМБ

  candidat написав:А откуда в ДРФО депозиты и облигации?
Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))
Amethyst
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