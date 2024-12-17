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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:39
Re: ПУМБ
Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн
Додано: Вів 17 гру, 2024 17:11
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К
Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
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