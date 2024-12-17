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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:39
Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 гру, 2024 17:11
Ferlakur написав:
Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К
Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 19:30
Amethyst написав:
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
Срезали по кредитке или на Едином кредитном лимите?
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Howl
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Додано: Вів 17 гру, 2024 20:22
На едином 20к таки оставили, а на кредитке -- 0
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:48
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К
Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був?
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Shaman
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:58
Shaman написав: Amethyst написав:
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К
Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був?
Хто, яяя? Ну може 2..3 грн вільних і залишалося на кредитці
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:44
Неочікувано став недоступний платіж - поповнення "Волі" (інтернет+ТВ). Думаю: "заведу по-новій". Видалив, пробую заводити - фігвам. Це часто таке буває? Тим більш "Воля"... там же стабільність на віки. Дивно дуже.
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Искатель
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:48
Искатель я теж не можу оплатитти.
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melkh
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