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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:39

Re: ПУМБ

Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:11

  Ferlakur написав:Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:30

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
Срезали по кредитке или на Едином кредитном лимите?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:22

Re: ПУМБ

На едином 20к таки оставили, а на кредитке -- 0
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:48

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))

а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:58

  Shaman написав:
  Amethyst написав:А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))

а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був? :)
Хто, яяя? Ну може 2..3 грн вільних і залишалося на кредитці :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:44

Неочікувано став недоступний платіж - поповнення "Волі" (інтернет+ТВ). Думаю: "заведу по-новій". Видалив, пробую заводити - фігвам. Це часто таке буває? Тим більш "Воля"... там же стабільність на віки. Дивно дуже.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:48

Искатель я теж не можу оплатитти.
melkh
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  #<1 ... 597598599600
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