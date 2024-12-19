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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:39
Re: ПУМБ
Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн
Додано: Вів 17 гру, 2024 17:11
А у меня срезали!! С 70К до 0!!
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К
Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
Додано: Вів 17 гру, 2024 19:30
Re: ПУМБ
Додано: Вів 17 гру, 2024 20:22
Re: ПУМБ
На едином 20к таки оставили, а на кредитке -- 0
Додано: Вів 17 гру, 2024 21:48
а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був?
Додано: Вів 17 гру, 2024 21:58
Хто, яяя? Ну може 2..3 грн вільних і залишалося на кредитці
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:44
Неочікувано став недоступний платіж - поповнення "Волі" (інтернет+ТВ). Думаю: "заведу по-новій". Видалив, пробую заводити - фігвам. Це часто таке буває? Тим більш "Воля"... там же стабільність на віки. Дивно дуже.
Додано: Сер 18 гру, 2024 12:17
Шановний представник банку ПУМБ!
Зверніть увагу: не проходить оплата на провайдера "Воля". Спроба завести по-новій, через ЄДРПОУ чи якось ще ні до чого не призвела.
І ще питання: сьогодні зранку платив комунальні платежі. По двом (один з яких - найбільший) не нарахували кешбек. Причому вони були в середині списку, тобто по більш пізнім операціям нарахували.
Служба підтримки сказала, что ці операції "ще не проведені", хоча на Нафтогаз суми вже потрапили (там практично миттєве зарахування). Як це розуміти?
Додано: Чет 19 гру, 2024 15:05
Це нормально. Коли відбувається сплата комуналки на першому етапі, відбувається не перерахування грошей, а передача інформації Комунальному Підприємству (КП), що такий то клієнт платить йому грошей. Нафтогаз - молодці, одразу показують цей момент клієнту. Власне розрахунки між учасниками операції клієнт-Банк та Банк-КП не обов'язково пов'язані між собою і можуть відбуватися як до виконання клієнтом операції так і після. Це ми ще не беремо до уваги що між Банком та КП може бути 100500 Посередників, кожний Банк, КП, Посередник має свої правила взаємовідносин, що можуть суттєво впливати на те, коли з клієнта остаточно спишуться гроші.
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