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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:39

Re: ПУМБ

Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:11

  Ferlakur написав:Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:30

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
Срезали по кредитке или на Едином кредитном лимите?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:22

Re: ПУМБ

На едином 20к таки оставили, а на кредитке -- 0
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:48

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Неожиданно подняли кредитный лимит по ВсеМожу на .... 400 грн :mrgreen:
А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))

а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:58

  Shaman написав:
  Amethyst написав:А у меня срезали!! С 70К до 0!! :shock:
При этом у меня офдоход увеличился весной, считай на +20%
И рейтинг в УБКИ стабильно средний -- 400...
Ну пойду у Алки просить еще +100К :P :P

Главное шобы Пумба за собой было почистила креднагрузку. А то 70К срезала, а из УБКИ запись будет месяцами убирать... А ну быроо!! Шобы и не мелькала тама ))

а ви його використовували чи він просто був? й навіщо вам ще 100 т грн в Сенсі? щоб був? :)
Хто, яяя? Ну може 2..3 грн вільних і залишалося на кредитці :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:44

Неочікувано став недоступний платіж - поповнення "Волі" (інтернет+ТВ). Думаю: "заведу по-новій". Видалив, пробую заводити - фігвам. Це часто таке буває? Тим більш "Воля"... там же стабільність на віки. Дивно дуже.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:48

Искатель я теж не можу оплатитти.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 12:17

Шановний представник банку ПУМБ!

Зверніть увагу: не проходить оплата на провайдера "Воля". Спроба завести по-новій, через ЄДРПОУ чи якось ще ні до чого не призвела.

І ще питання: сьогодні зранку платив комунальні платежі. По двом (один з яких - найбільший) не нарахували кешбек. Причому вони були в середині списку, тобто по більш пізнім операціям нарахували.
Служба підтримки сказала, что ці операції "ще не проведені", хоча на Нафтогаз суми вже потрапили (там практично миттєве зарахування). Як це розуміти?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:05

  Искатель написав:Служба підтримки сказала, что ці операції "ще не проведені", хоча на Нафтогаз суми вже потрапили (там практично миттєве зарахування). Як це розуміти?

Це нормально. Коли відбувається сплата комуналки на першому етапі, відбувається не перерахування грошей, а передача інформації Комунальному Підприємству (КП), що такий то клієнт платить йому грошей. Нафтогаз - молодці, одразу показують цей момент клієнту. Власне розрахунки між учасниками операції клієнт-Банк та Банк-КП не обов'язково пов'язані між собою і можуть відбуватися як до виконання клієнтом операції так і після. Це ми ще не беремо до уваги що між Банком та КП може бути 100500 Посередників, кожний Банк, КП, Посередник має свої правила взаємовідносин, що можуть суттєво впливати на те, коли з клієнта остаточно спишуться гроші.
vasyatko
 
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