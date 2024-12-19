А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40
Re: ПУМБ
А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
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