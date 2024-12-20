А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40
Re: ПУМБ
А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31
рілі 20 ???
шооо, тут враховують папіри на спадщину та продаж батьківського палацу на Печерську - аж за 20 років ?? "Yes, I'm in chocolate" ™
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:50
В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися, але за 3 дн фінмон від мене відчипився.
І я дійсно вважаю, що (одна) людина за 40 років нормальної праці з з/п типа 35Кгрн(700..800уе) спроможна накопичити 2 млн грн і мати хату (заповіт від батьків ), авто і шось в мошнє на старість. Ну і пенсію під 10К грн. І все це видно в ОК-5
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