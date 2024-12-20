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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40
А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31
Amethyst написав: candidat написав:
А откуда в ДРФО депозиты и облигации?
Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))
Если вы были безработным последние 20
лет, не получали наследство
, не продавали квартиру/машину
, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ???
шооо, тут враховують папіри на спадщину та продаж батьківського палацу на Печерську - аж за 20 років ??
"Yes, I'm in chocolate" ™
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flysoulfly
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:50
flysoulfly написав: Amethyst написав: candidat написав:
А откуда в ДРФО депозиты и облигации?
Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))
Если вы были безработным последние 20
лет, не получали наследство, не продавали квартиру/машину, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ???
врахують аж за 20 ??
В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися, але за 3 дн фінмон від мене відчипився.
І я дійсно вважаю, що (одна) людина за 40 років нормальної праці з з/п типа 35Кгрн(700..800уе) спроможна накопичити 2 млн грн і мати хату (заповіт від батьків
), авто і шось в мошнє на старість. Ну і пенсію під 10К грн. І все це видно в ОК-5
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:08
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
Если вы были безработным последние 20
лет, не получали наследство, не продавали квартиру/машину, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ???
врахують аж за 20 ??
В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023
, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися
в гривнєцінах 2023 ті гривневі цифри доходів 1998+ (курс$~"2"..."5")
- то ж, дійсно, тільки посміятися перевіряючим 22+річним розумникам
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flysoulfly
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Додано: Суб 21 гру, 2024 01:30
панове, хто знає який mcc code якщо оплачувати карткою іншого банку комуналку на Pay Hub?
Приват пропонує 5% за оплату з Універсалки на мсс код 4900
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Andey
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Додано: Суб 21 гру, 2024 02:09
Andey написав:
панове, хто знає який mcc code якщо оплачувати карткою іншого банку комуналку на Pay Hub?
Приват пропонує 5% за оплату з Універсалки на мсс код 4900
МСС точно не знаю, але 5% точно дає. Платив через Гпей, картку не прив'язував.
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