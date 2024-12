Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 16 Всього голосів : 71 Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40 Re: ПУМБ А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.

Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек

arkavs

Повідомлень: 536 З нами з: 11.06.15 Подякував: 856 раз. Подякували: 51 раз.

Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31 Amethyst написав: candidat написав: А откуда в ДРФО депозиты и облигации? А откуда в ДРФО депозиты и облигации? Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))

Если вы были безработным последние 20 лет, не получали наследство , не продавали квартиру/машину , не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))

рілі 20 ???

шооо, тут враховують папіри на спадщину та продаж батьківського палацу на Печерську - аж за 20 років ?? "Yes, I'm in chocolate" ™

flysoulfly Повідомлень: 5640 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1794 раз. Подякували: 315 раз.

Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:50

В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися, але за 3 дн фінмон від мене відчипився.

І я дійсно вважаю, що (одна) людина за 40 років нормальної праці з з/п типа 35Кгрн(700..800уе) спроможна накопичити 2 млн грн і мати хату (заповіт від батьків ), авто і шось в мошнє на старість. Ну і пенсію під 10К грн. І все це видно в ОК-5

Amethyst

Повідомлень: 5991 З нами з: 05.05.21 Подякував: 458 раз. Подякували: 1173 раз.

Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:08

Повідомлень: 5991 З нами з: 05.05.21 Подякував: 458 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 3 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:08 Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:

в гривнєцінах 2023 ті гривневі цифри доходів 1998+ (курс$~"2"..."5")- то ж, дійсно, тільки посміятися перевіряючим 22+річним розумникам

flysoulfly Повідомлень: 5640 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1794 раз. Подякували: 315 раз.

Додано: Суб 21 гру, 2024 01:30 Re: ПУМБ панове, хто знає який mcc code якщо оплачувати карткою іншого банку комуналку на Pay Hub?

Приват пропонує 5% за оплату з Універсалки на мсс код 4900 Andey Повідомлень: 1367 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 56 раз.

Додано: Суб 21 гру, 2024 02:09

МСС точно не знаю, але 5% точно дає. Платив через Гпей, картку не прив'язував.

alibob Повідомлень: 551 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 65 раз.

