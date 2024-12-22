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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40

Re: ПУМБ

А по моему это у них иногда софт глючит, когда пакетом платишь.
Попробуйте сделать одиночный тестовый платеж на 10 грн на получателя, на который не начислили кешбек
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31

  Amethyst написав:
  candidat написав:А откуда в ДРФО депозиты и облигации?
Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))
Если вы были безработным последние 20 лет, не получали наследство, не продавали квартиру/машину, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ??? :twisted:
шооо, тут враховують папіри на спадщину та продаж батьківського палацу на Печерську - аж за 20 років ?? :mrgreen: "Yes, I'm in chocolate" ™
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:50

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:А откуда в ДРФО депозиты и облигации?
Вам необходимо доказать ПЕРВИЧНУЮ сумму размещения/покупок депо и оближек... а дальше +3..5 лет можете обосновать в пояснительной записке как вы получаете оте 10К %%. Ага, ага ))
Если вы были безработным последние 20 лет, не получали наследство, не продавали квартиру/машину, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ??? :twisted: врахують аж за 20 ?? :mrgreen:
В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися, але за 3 дн фінмон від мене відчипився.
І я дійсно вважаю, що (одна) людина за 40 років нормальної праці з з/п типа 35Кгрн(700..800уе) спроможна накопичити 2 млн грн і мати хату (заповіт від батьків :wink:), авто і шось в мошнє на старість. Ну і пенсію під 10К грн. І все це видно в ОК-5 :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:08

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
Если вы были безработным последние 20 лет, не получали наследство, не продавали квартиру/машину, не были самозанятым лицом (с декларацией доходов), то... вы утратите деловую репутацию ))
рілі 20 ??? :twisted: врахують аж за 20 ?? :mrgreen:
В мене ОК-5 показує дані з 1998 р. Банк Восток перепровірив всі мої казки в пояснювальній записці про накопичення 3 млн грн в цінах на грудень 2023, покупку на них дачі і авто і подальші збереження в депо і ОВДП. Я так розумію, що вони довго сміялися
в гривнєцінах 2023 ті гривневі цифри доходів 1998+ (курс$~"2"..."5")- то ж, дійсно, тільки посміятися перевіряючим 22+річним розумникам
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 01:30

Re: ПУМБ

панове, хто знає який mcc code якщо оплачувати карткою іншого банку комуналку на Pay Hub?
Приват пропонує 5% за оплату з Універсалки на мсс код 4900
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 02:09

  Andey написав:панове, хто знає який mcc code якщо оплачувати карткою іншого банку комуналку на Pay Hub?
Приват пропонує 5% за оплату з Універсалки на мсс код 4900

МСС точно не знаю, але 5% точно дає. Платив через Гпей, картку не прив'язував.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:20

  Andey написав: мсс код 4900

саме цей мсс і буде.
KVV
 
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