|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:13
Искатель написав:
Цікаво, куди знов пропав представник банку? Хоч би щось для солідності відповів людям...
Сесія почалася (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор