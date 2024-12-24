RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:13

  Искатель написав:Цікаво, куди знов пропав представник банку? Хоч би щось для солідності відповів людям...

Сесія почалася (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 05.05.21
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:36

Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:40

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних .


Ви ж так не лякайте...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 599600601602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: korzviktor20, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.