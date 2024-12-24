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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:13

  Искатель написав:Цікаво, куди знов пропав представник банку? Хоч би щось для солідності відповів людям...

Сесія почалася (
Amethyst
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Повідомлень: 6002
З нами з: 05.05.21
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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3
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:36

Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:40

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних .


Ви ж так не лякайте...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:50

Оплата Волі

То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
melkh
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Повідомлень: 1005
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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  #<1 ... 599600601602
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ПУМБ (6014)
24.12.2024 22:50
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