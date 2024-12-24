Сесія почалася (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:13
Додано: Вів 24 гру, 2024 10:36
Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:40
Додано: Вів 24 гру, 2024 23:50
Оплата Волі
То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
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