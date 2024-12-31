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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:13
Искатель написав:
Цікаво, куди знов пропав представник банку? Хоч би щось для солідності відповів людям...
Сесія почалася (
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Amethyst
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Додано: Вів 24 гру, 2024 10:36
Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
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PUMB
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:40
PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних
.
Ви ж так не лякайте...
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Додано: Вів 24 гру, 2024 23:50
То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
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melkh
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:48
melkh написав:
То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
Станом на цю хвилину віз і нині там. ПУМБ взагалі не хоче нічого робити, за два тижні не поремонтувати те, що раніше працювало... дуже показово, як на мене.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:59
Искатель написав: melkh написав:
То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
Станом на цю хвилину віз і нині там. ПУМБ взагалі не хоче нічого робити, за два тижні не поремонтувати те, що раніше працювало... дуже показово, як на мене.
Тут мені нагадали:https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... amount=200
Платить карткою Сенсу, сьогодні ще буде шарова Розстрочка від 1000 грн на 3 міс
Там у Волі аХція -- заплати на рік вперед, по старим тарифам і виграй якусь лабуду
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Amethyst
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- Подякували: 1177 раз.
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-
-
3
1
1
9
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на тему
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