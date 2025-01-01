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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 13:42
vadlme Краще писати правду про доходи. Про очікувані суми, то вказувати десь 2-3 місячні доходи, але не більше 399 тис.
Додано: Сер 01 січ, 2025 13:51
Якщо вказати більше 150к то потрібні додаткові документи, тому не раджу цього робити..
Раніше заводив і більші суми від вказаного доходу, але зараз щось банк підозріло активізувався..
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