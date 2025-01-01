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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:42

vadlme Краще писати правду про доходи. Про очікувані суми, то вказувати десь 2-3 місячні доходи, але не більше 399 тис.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:51

Якщо вказати більше 150к то потрібні додаткові документи, тому не раджу цього робити..
Раніше заводив і більші суми від вказаного доходу, але зараз щось банк підозріло активізувався..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:48

  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:35

  Порт написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:45

  vadlme написав:
  Порт написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:44

  Порт написав:
  vadlme написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.

С учетом измениений в ДКБО с 14.01, то пумба действительно вызывает много вопросов.
lloydbanksua
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