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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 13:42
vadlme Краще писати правду про доходи. Про очікувані суми, то вказувати десь 2-3 місячні доходи, але не більше 399 тис.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 13:51
Якщо вказати більше 150к то потрібні додаткові документи, тому не раджу цього робити..
Раніше заводив і більші суми від вказаного доходу, але зараз щось банк підозріло активізувався..
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:48
vadlme написав:
Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?
Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 18:35
Порт написав: vadlme написав:
Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?
Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.
Диму без вогню не буває 😉
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vadlme
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Додано: Сер 01 січ, 2025 18:45
vadlme написав: Порт написав: vadlme написав:
Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?
Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.
Диму без вогню не буває 😉
Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:44
Порт написав: vadlme написав: vadlme написав:
Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?
Диму без вогню не буває 😉
Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.
С учетом измениений в ДКБО с 14.01, то пумба действительно вызывает много вопросов.
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