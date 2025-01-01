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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:42

vadlme Краще писати правду про доходи. Про очікувані суми, то вказувати десь 2-3 місячні доходи, але не більше 399 тис.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:51

Якщо вказати більше 150к то потрібні додаткові документи, тому не раджу цього робити..
Раніше заводив і більші суми від вказаного доходу, але зараз щось банк підозріло активізувався..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:48

  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:35

  Порт написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:45

  vadlme написав:
  Порт написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:44

  Порт написав:
  vadlme написав:
  vadlme написав:Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.

С учетом измениений в ДКБО с 14.01, то пумба действительно вызывает много вопросов.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:47

  Искатель написав:
  melkh написав:То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((

Станом на цю хвилину віз і нині там. ПУМБ взагалі не хоче нічого робити, за два тижні не поремонтувати те, що раніше працювало... дуже показово, як на мене.

Брат перед НГ общался с поддержкой Воли по причине того что его акк не участвовал в акции на 30% скидки при оплате годовой подписки и спросил кроме всего прочего почему не получается оплатить в пумбе - оператор Воли признал, что проблема ИМЕННО на стороне Воли а не банка - чего-то руководство Воли не устраивает предложение банка и поэтому "ось така х@%ня, малята" получается.

Поэтому банк конечно не белый, и безусловно не пушистый, но данный трабл - не его вина.
Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:18

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:
  melkh написав:Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет.

+ Lifecell туда же, теперь это одна контора.
lloydbanksua
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  #<1 ... 600601602603
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