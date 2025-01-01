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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 600601602603 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 16 Всього голосів : 71 Додано: Сер 01 січ, 2025 13:42 vadlme Краще писати правду про доходи. Про очікувані суми, то вказувати десь 2-3 місячні доходи, але не більше 399 тис. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4521 З нами з: 29.07.22 Подякував: 763 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 13:51 Якщо вказати більше 150к то потрібні додаткові документи, тому не раджу цього робити..

Раніше заводив і більші суми від вказаного доходу, але зараз щось банк підозріло активізувався.. vadlme Повідомлень: 96 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 17:48 vadlme написав: Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем? Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно. Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно. Порт Повідомлень: 1037 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 18:35 Порт написав: vadlme написав: Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем? Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно. Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉 Диму без вогню не буває 😉 vadlme Повідомлень: 96 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 18:45 vadlme написав: Порт написав: vadlme написав: Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем? Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно. Обновляй, не обновляй, но если у ахметбанка что то перемкнет в системе финмона, результат в виде прекращения сотрудничества по инициативе банка недалек. Рано или поздно такая дебильная практика обращения с клиентами вылезет банку боком. Хорошо, что успел вывести все средства и закрыть все счета в этой параноидальной помойке, теперь пусть прекращают сколько угодно.

Диму без вогню не буває 😉 Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки. Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки. Порт Повідомлень: 1037 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 19:44 Порт написав: vadlme написав: vadlme написав: Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем? Хтось оновлював анкету в пумбі? Як краще заповнити, щоб потім не було проблем?

Диму без вогню не буває 😉 Диму без вогню не буває 😉

Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки. Когда с вами ахметбанк поступит аналогично, вспомните свои смехуечки.

С учетом измениений в ДКБО с 14.01, то пумба действительно вызывает много вопросов. С учетом измениений в ДКБО с 14.01, то пумба действительно вызывает много вопросов. lloydbanksua

Повідомлень: 1628 З нами з: 22.04.20 Подякував: 79 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 20:47 Искатель написав: melkh написав: То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.(( То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((

Станом на цю хвилину віз і нині там. ПУМБ взагалі не хоче нічого робити, за два тижні не поремонтувати те, що раніше працювало... дуже показово, як на мене. Станом на цю хвилину віз і нині там. ПУМБ взагалі не хоче нічого робити, за два тижні не поремонтувати те, що раніше працювало... дуже показово, як на мене.

Брат перед НГ общался с поддержкой Воли по причине того что его акк не участвовал в акции на 30% скидки при оплате годовой подписки и спросил кроме всего прочего почему не получается оплатить в пумбе - оператор Воли признал, что проблема ИМЕННО на стороне Воли а не банка - чего-то руководство Воли не устраивает предложение банка и поэтому "ось така х@%ня, малята" получается.



Поэтому банк конечно не белый, и безусловно не пушистый, но данный трабл - не его вина.

Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет. Брат перед НГ общался с поддержкой Воли по причине того что его акк не участвовал в акции на 30% скидки при оплате годовой подписки и спросил кроме всего прочего почему не получается оплатить в пумбе - оператор Воли признал, что проблема ИМЕННО на стороне Воли а не банка - чего-то руководство Воли не устраивает предложение банка и поэтому "ось така х@%ня, малята" получается.Поэтому банк конечно не белый, и безусловно не пушистый, но данный трабл - не его вина.Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет. WallNutPen Повідомлень: 1298 З нами з: 08.06.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2025 21:18 WallNutPen написав: Искатель написав: melkh написав: Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет. Если кто не знает у воли перед НГ произошли существенные изменения коснувшиеся смены владельцев и Дата груп уже как бы не того - от того и перемены - новая метла по новому метет.

+ Lifecell туда же, теперь это одна контора. + Lifecell туда же, теперь это одна контора. lloydbanksua

Повідомлень: 1628 З нами з: 22.04.20 Подякував: 79 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 600601602603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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