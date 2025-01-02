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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07

  l_e_x написав:
  Striker написав:Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.

Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було


а ви ВІП клієнт банку?
greenozon
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 01.06.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
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