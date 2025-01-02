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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07
l_e_x написав: Striker написав:
Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
а ви ВІП клієнт банку?
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