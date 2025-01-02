l_e_x написав:
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
а ви ВІП клієнт банку?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07
а ви ВІП клієнт банку?
Додано: Чет 02 січ, 2025 19:54
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:28
Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті, тобто можна було платити карткою на сайтах, вказавши нову дату.
Але от нещодавно додали фічу, яка дозволяє самостійно закрити непотрібні картки, я й позакривав протерміновані
|