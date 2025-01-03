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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07

  l_e_x написав:
  Striker написав:Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.

Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було


а ви ВІП клієнт банку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:54

Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:28

  flysoulfly написав:Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?

Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті, тобто можна було платити карткою на сайтах, вказавши нову дату.
Але от нещодавно додали фічу, яка дозволяє самостійно закрити непотрібні картки, я й позакривав протерміновані
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:06

  flysoulfly написав:Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?

У мами була картка, потім через деякий час виявилося, що банк ії закрив через неактивність.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:05

  greenozon написав:
  l_e_x написав:
  Striker написав:Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.

Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було


а ви ВІП клієнт банку?

Ні
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:11

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Банк сам закриває картки, рахунки (валютні), які дуже-дуже довго неактивні?

Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті
з початку всі банки автоматично всі картки лонгували. Але з минулого року ПУМБ (і якісь інші банки) не лонгує, наче (чи ніт?)

Але я ж не про кінець строку дії картки - я про неактивність
flysoulfly
 
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  #<1 ... 601602603604
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