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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07
l_e_x написав: Striker написав:
Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
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Додано: Чет 02 січ, 2025 19:54
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:28
flysoulfly написав:
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті, тобто можна було платити карткою на сайтах, вказавши нову дату.
Але от нещодавно додали фічу, яка дозволяє самостійно закрити непотрібні картки, я й позакривав протерміновані
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:06
flysoulfly написав:
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
У мами була картка, потім через деякий час виявилося, що банк ії закрив через неактивність.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:05
greenozon написав: l_e_x написав: Striker написав:
Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
а ви ВІП клієнт банку?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:11
Amethyst написав: flysoulfly написав:
Банк сам закриває картки, рахунки (валютні), які дуже-дуже довго неактивні
?
Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті
з початку всі банки автоматично всі картки лонгували. Але з минулого року ПУМБ (і якісь інші банки) не лонгує, наче (чи ніт?)
Але я ж не про кінець строку дії картки - я про неактивність
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:44
flysoulfly написав:
(і якісь інші банки) не лонгує, наче (чи ніт?)
похоже банкам надоїло лонгувати..
ось Кредо сказав нітviewtopic.php?p=5799821#p5799821
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greenozon
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