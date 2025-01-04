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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:07
l_e_x написав: Striker написав:
Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
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Додано: Чет 02 січ, 2025 19:54
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:28
flysoulfly написав:
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті, тобто можна було платити карткою на сайтах, вказавши нову дату.
Але от нещодавно додали фічу, яка дозволяє самостійно закрити непотрібні картки, я й позакривав протерміновані
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:06
flysoulfly написав:
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
У мами була картка, потім через деякий час виявилося, що банк ії закрив через неактивність.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:05
greenozon написав: l_e_x написав: Striker написав:
Хтось купував військові ОВДП в ПУМБі? Рахунок в цінних паперах відкривають і обслуговують безкоштовно? Є якісь підводні камні? Цікавить, бо деякі ОВДП можна купити навіть з вищою прибутковістю, ніж в Сенсі.
Коли кошти виплачували, то списали комісію, 100 грн здається. Все інше було безкоштовно, але це ще в 2023 було
а ви ВІП клієнт банку?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:11
Amethyst написав: flysoulfly написав:
Банк сам закриває картки, рахунки (валютні), які дуже-дуже довго неактивні
?
Щось я цього не помітив. Банка пролонгувала ще з початку війни всі мої картки. Причому там змінили в базі дату на карті
з початку всі банки автоматично всі картки лонгували. Але з минулого року ПУМБ (і якісь інші банки) не лонгує, наче (чи ніт?)
Але я ж не про кінець строку дії картки - я про неактивність
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:44
flysoulfly написав:
(і якісь інші банки) не лонгує, наче (чи ніт?)
похоже банкам надоїло лонгувати..
ось Кредо сказав нітviewtopic.php?p=5799821#p5799821
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:19
не знаю чи лонгує чи не лонгує але в січні розраховувався карткою ПУМБи в інеті з терміном 10/24.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:55
flysoulfly
Вітаємо!
Термін дії карток ПУМБ, що вийшов після 24.02.22 подовжено до кінця військового стану.
Карткою можна користуватися, як раніше – знімати готівку, розраховуватися в магазинах, робити перекази в ПУМБ Online.
Звертаємо Вашу увагу, що по закінченню терміну, вказаному на пластику, картка може не працювати при оплатах на сторонніх інтернет сервісах, не ПУМБ, тобто сплати можуть бути не успішними на тих сервісах, де потрібно ввести термін дії картки.
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