|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 16:52
idealstorm написав: lloydbanksua написав: flysoulfly написав:
Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?
У мами була картка, потім через деякий час виявилося, що банк ії закрив через неактивність.
Ви б якось навчились відрізняти картки від рахунків, а то зо
всім біда
Спасибо "КЕП", именно счет и закрыли.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему