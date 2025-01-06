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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:52

  idealstorm написав:
  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:Банк сам закриває дуже-дуже довго неактивні картки, рахунки (валютні) ?

У мами була картка, потім через деякий час виявилося, що банк ії закрив через неактивність.

Ви б якось навчились відрізняти картки від рахунків, а то зо
всім біда

Спасибо "КЕП", именно счет и закрыли.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:45

  edgar_po написав: І ще з новин від ПУМБ

Перевести кошти з ПУМБ на свою ж карту в інший банк теж обрізали
:shock: я не зрозумів, це про що...
flysoulfly
 
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