edgar_po Вітаємо! З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%. Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії. У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).
PUMB написав:edgar_po Вітаємо! З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%. Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії. У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).
Дякую за відповідь. Так це "дуже зручно" шукати ваше відділення по місту, в той час як термінали партнерів стоять у кожному ТЦ або магазині АТБ. А що ви з парнерами не поділили ? 1% ? Тобто банку все-таки чистого прибутку замало виявилося.