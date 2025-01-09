Спасибо "КЕП", именно счет и закрыли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 16:52
Спасибо "КЕП", именно счет и закрыли.
Додано: Пон 06 січ, 2025 23:45
Додано: Чет 09 січ, 2025 10:26
Шановний ПУМБ, поясніть будь-ласка своїм клінтам, чому пропало безшкоштовне поповнення карток в терміналах City та Easy ? Чистий прибуток ПУМБ за 9 міс 2024 року склав 5,18 млрд. грн. Вам, що - мало ?
Додано: Чет 09 січ, 2025 10:56
edgar_po
Вітаємо!
З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%.
Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії.
У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії:
Додано: Чет 09 січ, 2025 11:03
Дякую за відповідь. Так це "дуже зручно" шукати ваше відділення по місту, в той час як термінали партнерів стоять у кожному ТЦ або магазині АТБ. А що ви з парнерами не поділили ? 1% ? Тобто банку все-таки чистого прибутку замало виявилося.
Додано: Чет 09 січ, 2025 13:13
Re: ПУМБ
Добрый день. Оплатила коммуналку через приложение, но кэшбэка нет.
В описании кэшбэк начисляется при оплате только через поиск в приложении, но вроде я так и делала, а точнее не помню. В прошлые месяцы начисляло сразу.
Да и вообще с оплатой в приложении странные вещи творятся. Висело в оплате Укртелекома переплата в 330 грн, я не стала оплачивать, потом пришла смс-ка, что у меня долг. Оплатила, стала висеть переплата 660 грн, потом пропала. Непонятно.
Додано: Чет 09 січ, 2025 13:24
Re: ПУМБ
Hella, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
Додано: Чет 09 січ, 2025 13:34
Re: ПУМБ
Ага, глобальний глюк, 10 днів чекайте і усьо...
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