Hella Вітаємо! Згідно з регламентом кешбек може нараховуватися до 10-ти календарних днів. Це загальні терміни зарахування. Все залежить від того, як швидко опрацьовується операція. Просимо очікувати та дякуємо за розуміння. ❤️ Щодо інформації про суму до сплати за комунальні послуги, то у застосунку вона оновлюється після того, як до банку надходить актуальна інформація від постачальника.
PUMB написав:edgar_po Вітаємо! З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%. Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії. У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).
А Ви спробуйте поповнити картку через термінал в відділенні ПУМБу в неробочий час або день коли відділення вже не працює. Чому не поставити такі термінали в зоні 24 біля банкомату або поставити банкомати з кешіном?
PUMB написав:edgar_po Вітаємо! З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%. Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії. У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).
Можете перевірити - Хмельницький, вул. Кам’янецька, 67, банкомат з кешін біля відділення вже відновили для приймання грошей? А то тільки видавав. Правда, цього року ще не перевіряв.