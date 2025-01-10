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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:56

Hella
Вітаємо!
Згідно з регламентом кешбек може нараховуватися до 10-ти календарних днів. Це загальні терміни зарахування. Все залежить від того, як швидко опрацьовується операція. Просимо очікувати та дякуємо за розуміння. ❤️
Щодо інформації про суму до сплати за комунальні послуги, то у застосунку вона оновлюється після того, як до банку надходить актуальна інформація від постачальника.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:59

PUMB Понятно, спасибо.
Просто раньше начисление за коммуналку было сразу, поэтому удивилась.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:18

  Hella написав:PUMB Понятно, спасибо.
Просто раньше начисление за коммуналку было сразу, поэтому удивилась.

Та все они прекрасно поняли. Это просто отмазка на их баг
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28

  arkavs написав:Тоже без кешбека на коммуналку.
Лучше повременить пока с использованием карточек ПУМБ

комуна приложением.С первой мелкой абонплатной операции проверил нема,чёс про 10 дней
Мизантрóп
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1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:32

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%.
Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії.
У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).

А Ви спробуйте поповнити картку через термінал в відділенні ПУМБу в неробочий час або день коли відділення вже не працює. Чому не поставити такі термінали в зоні 24 біля банкомату або поставити банкомати з кешіном?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 04:05

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%.
Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії.
У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).

Можете перевірити - Хмельницький, вул. Кам’янецька, 67, банкомат з кешін біля відділення вже відновили для приймання грошей? А то тільки видавав. Правда, цього року ще не перевіряв.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:07

alibob
Вітаємо!
Банкомат функціонує у стандартному режимі. :)
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 603604605606
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