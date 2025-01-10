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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:17

Re: ПУМБ

  Howl написав:Hella, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:40

  Howl написав:
  Howl написав:Hella, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.


Мне тогда пока еще рано, я проверила ).
Еще в ТАСе можно платить, там один процент за коммуналку, но там и можно вывести любую сумму.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:50

  chipmunk написав:Комуналь кишмиш є.

після онови,чи старою версією? :roll: После обнови гаразд,старих оплат (пробних благо) нема :mrgreen:
Мизантрóп
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  #<1 ... 604605606607
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ПУМБ (6063)
10.01.2025 18:50
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