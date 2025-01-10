|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:17
Howl написав:Hella
, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6177
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 1114 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:40
Howl написав: Howl написав:Hella
, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.
Мне тогда пока еще рано, я проверила ).
Еще в ТАСе можно платить, там один процент за коммуналку, но там и можно вывести любую сумму.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1261
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:50
chipmunk написав:
Комуналь кишмиш є.
після онови,чи старою версією?
После обнови гаразд,старих оплат (пробних благо) нема
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7451
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:19
Мизантрóп написав:
після онови,чи старою версією?
версія 25 грудня, з тих пір не оновлялась
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9051
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43
chipmunk написав: Мизантрóп написав:
після онови,чи старою версією?
версія 25 грудня, з тих пір не оновлялась
сьогоднішня дає змогу змінити незадіяний КБ,хоча в тлумаченнях пише ні)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7451
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|