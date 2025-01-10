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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:17

Re: ПУМБ

  Howl написав:Hella, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:40

  Howl написав:
  Howl написав:Hella, я вчера тоже оплачивал коммуналку и кешбека нет. Поддержка сообщает, что надо ждать 10 календарных дней и потом можно обращаться, если он не пришёл. Раньше оплачивал эту же услугу и всё проходило онлайн.
На третий день кешбек тихо начислили. В самой расходной операции информации про кешбек нет, а в разделе кешбека там информацию найти можно.


Мне тогда пока еще рано, я проверила ).
Еще в ТАСе можно платить, там один процент за коммуналку, но там и можно вывести любую сумму.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:50

  chipmunk написав:Комуналь кишмиш є.

після онови,чи старою версією? :roll: После обнови гаразд,старих оплат (пробних благо) нема :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:19

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:після онови,чи старою версією?

версія 25 грудня, з тих пір не оновлялась
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43

  chipmunk написав:
  Мизантрóп написав:після онови,чи старою версією?

версія 25 грудня, з тих пір не оновлялась

сьогоднішня дає змогу змінити незадіяний КБ,хоча в тлумаченнях пише ні)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:40

  PUMB написав:flysoulfly
Вітаємо!
Термін дії карток ПУМБ, що вийшов після 24.02.22 подовжено до кінця військового стану.
Карткою можна користуватися, як раніше – знімати готівку, розраховуватися в магазинах, робити перекази в ПУМБ Online.
Звертаємо Вашу увагу, що по закінченню терміну, вказаному на пластику, картка може не працювати при оплатах на сторонніх інтернет сервісах, не ПУМБ, тобто сплати можуть бути не успішними на тих сервісах, де потрібно ввести термін дії картки.
Касовий термінал ПУМБ теж не приймає такі картки, довелось вносити паперовим ордером
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:48

Якось вітієвато воно у них працює. Оплатив електроенергію та ХВП - кешбека немає, а за Нафтогаз нарахували зразу, як і було 🤔
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:11

Hemi
Вітаємо! Не хвилюйтесь, термін на зарахування кешбеку до 10 днів. Тому розрахунок може відбутись як одразу, так і через декілька днів. В будь-якому випадку, Ви отримаєте кешбек❤️
PUMB
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