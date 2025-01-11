Якось вибірково нараховують. Раніше такого не бувало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:09
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:40
Amethyst
На жаль в мене ця умова не спрацьовує. Депозитів крім вільного в мене не має вже більш ніж 3 місяці. А в дружини взагалі все без руху по 0 лежить вже 4 місяці.Їй дзвонять з банку пропонують кредити, а вона висловлює бажання щоб дали можливість відкрити цей депозит і їй відмовляють розповідаючи, що це індивідуальна пропозиція для активних клієнтів.
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:48
pavyak
Хто його знає. Напевно активно користуватись послугами банку.
В мене висить кілька розстрочок, активно використовую кредитний ліміт, іноді виконую умови на бонуси і в мене Вільний плюс є. Крайні валютні депозити відкривав дуже давно, коли ще була актуальна валютна карусель (кінець 2022)
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:57
Re: ПУМБ
У меня как раз наоборот. Появился Вильный плюс на практически неактивном акке. На активном не предлагают. Депо нет нигде. С такими процентами в сегодняшней ситуации они неинтересны
Додано: Суб 11 січ, 2025 16:01
Хм. А може ще беруть до уваги самі обороти по екку? Бо в мене постійно є онлайн-купівля валюти і погашення кредитки.. але от на Вільному кошти не застрягають
ПС. 5% на Вільному -- це мало сьогодні.. Навіть 7%, то просто погратися на 1..2 тижня, якщо раптом застрягли
У мене 7% на Кишені у Кредо та 8% на Смарті у Православного... ну і 6% на Швидкому у Алки. Всі з шаровим СЕПом і якимось р2р..
І де тут Пумба?!
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 11 січ, 2025 16:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2025 16:06
Дюрі-бачі
Активна кредитна карта, декілька розстрочок. + пенсійний рахунок. Відсутність депозитів за виключенням вільного. Що їм ще треба. По дружині якщо пропозиції не буде я таки дотягну її до відділення і позакриваю всі її рахунки. Я їй відкривав коли банк давав 15% на комуналку.
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