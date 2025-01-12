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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:09

  Hemi написав:Якось вітієвато воно у них працює. Оплатив електроенергію та ХВП - кешбека немає, а за Нафтогаз нарахували зразу, як і було 🤔


Якось вибірково нараховують. Раніше такого не бувало.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:40

Amethyst
На жаль в мене ця умова не спрацьовує. Депозитів крім вільного в мене не має вже більш ніж 3 місяці. А в дружини взагалі все без руху по 0 лежить вже 4 місяці.Їй дзвонять з банку пропонують кредити, а вона висловлює бажання щоб дали можливість відкрити цей депозит і їй відмовляють розповідаючи, що це індивідуальна пропозиція для активних клієнтів.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:48

pavyak
Хто його знає. Напевно активно користуватись послугами банку.
В мене висить кілька розстрочок, активно використовую кредитний ліміт, іноді виконую умови на бонуси і в мене Вільний плюс є. Крайні валютні депозити відкривав дуже давно, коли ще була актуальна валютна карусель (кінець 2022)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:57

Re: ПУМБ

У меня как раз наоборот. Появился Вильный плюс на практически неактивном акке. На активном не предлагают. Депо нет нигде. С такими процентами в сегодняшней ситуации они неинтересны
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:01

  pavyak написав:Amethyst
На жаль в мене ця умова не спрацьовує. Депозитів крім вільного в мене не має вже більш ніж 3 місяці. А в дружини взагалі все без руху по 0 лежить вже 4 місяці.Їй дзвонять з банку пропонують кредити, а вона висловлює бажання щоб дали можливість відкрити цей депозит і їй відмовляють розповідаючи, що це індивідуальна пропозиція для активних клієнтів.

Хм. А може ще беруть до уваги самі обороти по екку? Бо в мене постійно є онлайн-купівля валюти і погашення кредитки.. але от на Вільному кошти не застрягають :wink:

ПС. 5% на Вільному -- це мало сьогодні.. Навіть 7%, то просто погратися на 1..2 тижня, якщо раптом застрягли :)
У мене 7% на Кишені у Кредо та 8% на Смарті у Православного... ну і 6% на Швидкому у Алки. Всі з шаровим СЕПом і якимось р2р..
І де тут Пумба?! :idea:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 11 січ, 2025 16:08, всього редагувалось 3 разів.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:06

Дюрі-бачі
Активна кредитна карта, декілька розстрочок. + пенсійний рахунок. Відсутність депозитів за виключенням вільного. Що їм ще треба. По дружині якщо пропозиції не буде я таки дотягну її до відділення і позакриваю всі її рахунки. Я їй відкривав коли банк давав 15% на комуналку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:17

  Amethyst написав:
  pavyak написав:Які умови необхідно виконати щоб банк запропонував відкрити депозит "Вільний +" ?

Не відкривати депозитів більше 3-х міс
це офіційні умови? :mrgreen:
ніт- це не працює.

Й таки так - 5% то ніачьом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:41

коли?
кб за 10.01¿

нові кб залітають миттєво
v57
 
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ПУМБ (6078)
12.01.2025 12:41
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