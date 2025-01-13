RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:39

THB На початку оплати було попередження про 1% комісію, кредитки - без.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:35

  THB написав:Пополнял дебетовую через тумбу (citi или хз) сдирает 1 %. Хорошо хоть успел остановится после первой банкноты.

ви неуважно читаєте гілку, це питання задавалося банку трохи раніше. Внятної відповіді не було, лише те що з 01.01.25 плата за поповнення 1%. Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи.
edgar_po
 
Повідомлень: 461
З нами з: 09.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:59

Re: ПУМБ

  edgar_po написав:Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи.
извините, но не соглашусь с вами в том смысле, что сэкономленные банком деньги на той же комиссии никак не влияют на доходы банка. Прибыль больше станет, доходы - нет. Ну а по сути вопроса - я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах. Банк имеет вполне развитую сеть отделений, чтобы иметь возможность обслужить клиента там. По видимому на каком то этапе банк был заинтересован в пополнении всех карт и платил комис за клиента. Сейчас по видимому важно обеспечить гашение кредиток, а поступление по дебеткам вероятно и через кассу банк устраивает. Поэтому то что банк считает свои расходы - это как раз вполне нормально. Ведь главной задачей любого комбанка остается все таки получение прибыли для выплаты дивидендов его владельцам, а не предоставление клиентнам возможности бесплатного прпрлнения карт у условных изи или сити24
WallNutPen
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 606607608609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3155)
13.01.2025 11:06
FinAwards 2025 (1)
13.01.2025 07:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.