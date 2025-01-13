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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 606607608609 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 16 Всього голосів : 71 Додано: Нед 12 січ, 2025 20:39 THB На початку оплати було попередження про 1% комісію, кредитки - без. melkh

Повідомлень: 1007 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 10:35 THB написав: Пополнял дебетовую через тумбу (citi или хз) сдирает 1 %. Хорошо хоть успел остановится после первой банкноты. Пополнял дебетовую через тумбу (citi или хз) сдирает 1 %. Хорошо хоть успел остановится после первой банкноты.

ви неуважно читаєте гілку, це питання задавалося банку трохи раніше. Внятної відповіді не було, лише те що з 01.01.25 плата за поповнення 1%. Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи. ви неуважно читаєте гілку, це питання задавалося банку трохи раніше. Внятної відповіді не було, лише те що з 01.01.25 плата за поповнення 1%. Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи. edgar_po Повідомлень: 461 З нами з: 09.04.16 Подякував: 31 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 10:59 Re: ПУМБ edgar_po написав: Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи.

Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи. извините, но не соглашусь с вами в том смысле, что сэкономленные банком деньги на той же комиссии никак не влияют на доходы банка. Прибыль больше станет, доходы - нет. Ну а по сути вопроса - я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах. Банк имеет вполне развитую сеть отделений, чтобы иметь возможность обслужить клиента там. По видимому на каком то этапе банк был заинтересован в пополнении всех карт и платил комис за клиента. Сейчас по видимому важно обеспечить гашение кредиток, а поступление по дебеткам вероятно и через кассу банк устраивает. Поэтому то что банк считает свои расходы - это как раз вполне нормально. Ведь главной задачей любого комбанка остается все таки получение прибыли для выплаты дивидендов его владельцам, а не предоставление клиентнам возможности бесплатного прпрлнения карт у условных изи или сити24 извините, но не соглашусь с вами в том смысле, что сэкономленные банком деньги на той же комиссии никак не влияют на доходы банка. Прибыль больше станет, доходы - нет. Ну а по сути вопроса - я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах. Банк имеет вполне развитую сеть отделений, чтобы иметь возможность обслужить клиента там. По видимому на каком то этапе банк был заинтересован в пополнении всех карт и платил комис за клиента. Сейчас по видимому важно обеспечить гашение кредиток, а поступление по дебеткам вероятно и через кассу банк устраивает. Поэтому то что банк считает свои расходы - это как раз вполне нормально. Ведь главной задачей любого комбанка остается все таки получение прибыли для выплаты дивидендов его владельцам, а не предоставление клиентнам возможности бесплатного прпрлнения карт у условных изи или сити24 WallNutPen Повідомлень: 1305 З нами з: 08.06.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 372 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 606607608609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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