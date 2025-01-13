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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2025 20:39
THB На початку оплати було попередження про 1% комісію, кредитки - без.
Додано: Пон 13 січ, 2025 10:35
ви неуважно читаєте гілку, це питання задавалося банку трохи раніше. Внятної відповіді не було, лише те що з 01.01.25 плата за поповнення 1%. Тобто ПУМБ не захотів платити за своїх клієнтів, а вирішив підвищити свої, й так немаленькі, доходи.
Додано: Пон 13 січ, 2025 10:59
Re: ПУМБ
извините, но не соглашусь с вами в том смысле, что сэкономленные банком деньги на той же комиссии никак не влияют на доходы банка. Прибыль больше станет, доходы - нет. Ну а по сути вопроса - я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах. Банк имеет вполне развитую сеть отделений, чтобы иметь возможность обслужить клиента там. По видимому на каком то этапе банк был заинтересован в пополнении всех карт и платил комис за клиента. Сейчас по видимому важно обеспечить гашение кредиток, а поступление по дебеткам вероятно и через кассу банк устраивает. Поэтому то что банк считает свои расходы - это как раз вполне нормально. Ведь главной задачей любого комбанка остается все таки получение прибыли для выплаты дивидендов его владельцам, а не предоставление клиентнам возможности бесплатного прпрлнения карт у условных изи или сити24
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