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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:10
melkh написав:
То працює чи ні оплата Волі, в мене так і не працює.((
Інформую: оплату Волі поремонтували!!!
Тільки-но заплатив, за 5 хвилин (раніше було швидше) зарахували на особовий рахунок Волі. Кешбек нарахували.
До речі, сьогодні зробив 15 платежів у категорії "комуналка" (з оплатою Волі включно). По всім кешбек нарахували вчасно.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 11:09
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:45
arkavs написав:
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
Аналогічно. 9 днів, кешбеку немає. Думаю нічого вже самі вони не зроблять. Завтра почну тикать палкою підтримку
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:41
arkavs написав:
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
Трохи дивно, вже за більш пізніши платежі нарахквали, а за 9.01 нема
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:57
за 10.01 також
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:30
Был опрос о приложении, написала, чем недовольна, перезвонили.
Сказала о некорректном отображении платежей - висит переплата укртелекома, значит, я не плачу, а потом приходит смс-ка что отключат за неуплату. Плачу снова - висит переплата вдвойне...
Ну и еще про кэшбэк сказала. Ответ про десять дней выслушала, напомнила, что раньше сразу было. До сих пор кэшбэка нет, но подожду еще два дня до девятнадцатого.
Забыла сказать, что нельзя платить напрямую с карты нацкэшбэка, а оплата за тепло на их сайте с комиссией.
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