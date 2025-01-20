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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:25
arkavs написав: arkavs написав:
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔
Почекайте ще 10 днів, робочих
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