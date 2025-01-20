arkavs написав:
Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔
Почекайте ще 10 днів, робочих
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:25
Почекайте ще 10 днів, робочих
Додано: Пон 20 січ, 2025 18:33
Обіцяють до 22 числа кешбек доплатить
"...в деяких системах спостерігались технічні складнощі, у зв'язку з чим не було проведено нарахування банківського кешбеку згідно умов категорії "Комунальні послуги" за період з 08.01-.10.01.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності, донарахування кешбеку буде проведено згідно зазначеної категорії, орієнтовно впродовж двох діб (до 22.01)."
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