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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:25

  arkavs написав:
  arkavs написав:Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..


Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔

Почекайте ще 10 днів, робочих :)
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:33

Обіцяють до 22 числа кешбек доплатить
"...в деяких системах спостерігались технічні складнощі, у зв'язку з чим не було проведено нарахування банківського кешбеку згідно умов категорії "Комунальні послуги" за період з 08.01-.10.01.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності, донарахування кешбеку буде проведено згідно зазначеної категорії, орієнтовно впродовж двох діб (до 22.01)."
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:32

  andyteam написав:
  arkavs написав:
  arkavs написав:Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..


Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔

Почекайте ще 10 днів, робочих :)

вечером за 9.01 пару копеек пришло
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:36

  morrotr08 написав:Відкрив у застосунку ПУМБа Манібокс, пишуть що на залишок коштів нараховується 5%. Але я не знайшов у налаштуваннях чи в історії операцій чих відсотків. Цікаво все ж така, як це працює. Бо вчора закинув на Манібокс 600 грн, сьогодні зняв 200 грн, але ніяких відсотків не нараховано.

Де все ж таки ці відсотки? Може хто користувався цим Манібоксом від ПУМБа?

завтра в "история маниБокса"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:26

[/quote]
вечером за 9.01 пару копеек пришло[/quote]
Прийшли за всі платежі від 9.01
andyteam
 
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  #<1 ... 609610611612
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