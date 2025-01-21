|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:25
arkavs написав: arkavs написав:
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔
Почекайте ще 10 днів, робочих
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 січ, 2025 18:33
Обіцяють до 22 числа кешбек доплатить
"...в деяких системах спостерігались технічні складнощі, у зв'язку з чим не було проведено нарахування банківського кешбеку згідно умов категорії "Комунальні послуги" за період з 08.01-.10.01.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності, донарахування кешбеку буде проведено згідно зазначеної категорії, орієнтовно впродовж двох діб (до 22.01)."
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 січ, 2025 22:32
andyteam написав: arkavs написав: arkavs написав:
Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.
Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.
Или они тупо ждут 10 дней?..
Відповідь підтримки:
На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔
Почекайте ще 10 днів, робочих
вечером за 9.01 пару копеек пришло
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7450
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 20 січ, 2025 22:36
morrotr08 написав:
Відкрив у застосунку ПУМБа Манібокс, пишуть що на залишок коштів нараховується 5%. Але я не знайшов у налаштуваннях чи в історії операцій чих відсотків. Цікаво все ж така, як це працює. Бо вчора закинув на Манібокс 600 грн, сьогодні зняв 200 грн, але ніяких відсотків не нараховано.
Де все ж таки ці відсотки? Може хто користувався цим Манібоксом від ПУМБа?
завтра в "история маниБокса"
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7450
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:26
[/quote]
вечером за 9.01 пару копеек пришло[/quote]
Прийшли за всі платежі від 9.01
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:07
Выплатили. Что-то меняется в приложении, не всегда понятно, зачем, но получаются сбои.
Говорят же, если работает - не трогай
.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|