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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 609610611612 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 16 Всього голосів : 71 Додано: Пон 20 січ, 2025 12:25 arkavs написав: arkavs написав: Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.

Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.

Или они тупо ждут 10 дней?.. Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.Или они тупо ждут 10 дней?..



Відповідь підтримки:

На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔 Відповідь підтримки:На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔

Почекайте ще 10 днів, робочих Почекайте ще 10 днів, робочих andyteam Повідомлень: 157 З нами з: 16.07.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 18:33 Обіцяють до 22 числа кешбек доплатить

"...в деяких системах спостерігались технічні складнощі, у зв'язку з чим не було проведено нарахування банківського кешбеку згідно умов категорії "Комунальні послуги" за період з 08.01-.10.01.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності, донарахування кешбеку буде проведено згідно зазначеної категорії, орієнтовно впродовж двох діб (до 22.01)." Hemi Повідомлень: 252 З нами з: 13.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 22:32 andyteam написав: arkavs написав: arkavs написав: Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.

Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.

Или они тупо ждут 10 дней?.. Я так понимаю кешбек начали начислять уже в обновленной версии.Прошло 8 дней, по платежам из предыдущей версии кешбек так и нет.Или они тупо ждут 10 дней?..



Відповідь підтримки:

На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔 Відповідь підтримки:На жаль, це масовий збій від 9.01.2025 року. Приносимо вибачення за незручності. Кешбек буде нараховано, але з затримкою 😔

Почекайте ще 10 днів, робочих Почекайте ще 10 днів, робочих

вечером за 9.01 пару копеек пришло вечером за 9.01 пару копеек пришло Мизантрóп

Повідомлень: 7450 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 22:36 morrotr08 написав: Відкрив у застосунку ПУМБа Манібокс, пишуть що на залишок коштів нараховується 5%. Але я не знайшов у налаштуваннях чи в історії операцій чих відсотків. Цікаво все ж така, як це працює. Бо вчора закинув на Манібокс 600 грн, сьогодні зняв 200 грн, але ніяких відсотків не нараховано.



Де все ж таки ці відсотки? Може хто користувався цим Манібоксом від ПУМБа? Відкрив у застосунку ПУМБа Манібокс, пишуть що на залишок коштів нараховується 5%. Але я не знайшов у налаштуваннях чи в історії операцій чих відсотків. Цікаво все ж така, як це працює. Бо вчора закинув на Манібокс 600 грн, сьогодні зняв 200 грн, але ніяких відсотків не нараховано.Де все ж таки ці відсотки? Може хто користувався цим Манібоксом від ПУМБа?

завтра в "история маниБокса" завтра в "история маниБокса" Мизантрóп

Повідомлень: 7450 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 17:26 [/quote]

вечером за 9.01 пару копеек пришло[/quote]

Прийшли за всі платежі від 9.01 andyteam Повідомлень: 157 З нами з: 16.07.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 02:07 Re: ПУМБ

Говорят же, если работает - не трогай . Выплатили. Что-то меняется в приложении, не всегда понятно, зачем, но получаются сбои.Говорят же, если работает - не трогай Hella Повідомлень: 1264 З нами з: 25.08.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 22:45 PUMB написав: edgar_po

Вітаємо!

З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%.

Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії.

У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»). Вітаємо!З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%.Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії.У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії:А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).

а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки. а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки. Shaman

Повідомлень: 7971 З нами з: 29.09.19 Подякував: 714 раз. Подякували: 1581 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 23:03 WallNutPen написав: edgar_po написав: WallNutPen написав: я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах. я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах.

Чистий прибуток ПУМБ за 9 місяців 2024 року склав 5,18 млрд грн.



Цікаво розмір цих "огромных сум" та скільки витратив ПУМБ, щоб їх клієнтам було зручно?. Чистий прибуток ПУМБ за 9 місяців 2024 року склав 5,18 млрд грн.Цікаво розмір цих "огромных сум" та скільки витратив ПУМБ, щоб їх клієнтам було зручно?.

Еще раз - целью любой коммерческой организации всегда декларируется получение прибыли. Именно так писалось в уставах всех банков (по крайней мере в90х годах пр.века точно - лично читал 6 уставов от корки до корки). Прибыль тратится также на цели предусмотренные уставом. И там ничего не сказано, что банк обязан ее тратить на какие-то удобства для клиентов, которые не способны спланировать свою деятельность так чтобы пополнить свои счета теми способами, которые банк предусмотрел (а их вполне достаточно). Более того знаю точно что в зоне 24/7 в отделениях банка терминалы есть 100%. В бытность "каруселей" в Запорожье лично пополнял в выходные карты себе и семье в отделении на Соборном в районе пл. Маяковского. Но опять таки клиенты которым не нравятся "удобства" банка - голосуют ногами. Имейте достоинство - банк принимающий подобные решения, может их изменить не по просьбе нескольких человек на форуме, а если почувствует, что кэшфлоу стал иссякать. Очевидно что подобные решения принимаются когда недостатка в гривневых поступлениях в банке нет. К сожалению это работает именно так - пока банк не станет заинтересован в наращивании подобных пополнений он не возьмёт на себя подобный комис. Еще раз - целью любой коммерческой организации всегда декларируется получение прибыли. Именно так писалось в уставах всех банков (по крайней мере в90х годах пр.века точно - лично читал 6 уставов от корки до корки). Прибыль тратится также на цели предусмотренные уставом. И там ничего не сказано, что банк обязан ее тратить на какие-то удобства для клиентов, которые не способны спланировать свою деятельность так чтобы пополнить свои счета теми способами, которые банк предусмотрел (а их вполне достаточно). Более того знаю точно что в зоне 24/7 в отделениях банка терминалы есть 100%. В бытность "каруселей" в Запорожье лично пополнял в выходные карты себе и семье в отделении на Соборном в районе пл. Маяковского. Но опять таки клиенты которым не нравятся "удобства" банка - голосуют ногами. Имейте достоинство - банк принимающий подобные решения, может их изменить не по просьбе нескольких человек на форуме, а если почувствует, что кэшфлоу стал иссякать. Очевидно что подобные решения принимаются когда недостатка в гривневых поступлениях в банке нет. К сожалению это работает именно так - пока банк не станет заинтересован в наращивании подобных пополнений он не возьмёт на себя подобный комис.

але всі давно погодилися, що більше прибутку отримуєш, коли якісніше задовольняєш клієнтів згоден з тим, що термінали є на кожному кроці. а відділення треба пошукати, бачу найближче - через півміста - й не певен, що там є 24/7.



можлива причина - це те, що у дебеток ПУМБу є можливість безкоштовного переводу на інші картки. можливо, надто багато коштів так переводили?



з приводу наявності грошей - в цьому році банк почав політику агресивного кредитування - тому напевне з грошима все ок. це у Моно основне джерело - це населення. в ПУМБ гадаю в клювику гроші несуть споріднені підприємства - бо коштів юросіб там набагато більше, ніж в інших банках. попереду лише невелика кількість банків.



але враховуючи, що відсотки підняли, коміс ввели - може дійсно поставили плани по підвищенню прибутковості? але всі давно погодилися, що більше прибутку отримуєш, коли якісніше задовольняєш клієнтівзгоден з тим, що термінали є на кожному кроці. а відділення треба пошукати, бачу найближче - через півміста - й не певен, що там є 24/7.можлива причина - це те, що у дебеток ПУМБу є можливість безкоштовного переводу на інші картки. можливо, надто багато коштів так переводили?з приводу наявності грошей - в цьому році банк почав політику агресивного кредитування - тому напевне з грошима все ок. це у Моно основне джерело - це населення. в ПУМБ гадаю в клювику гроші несуть споріднені підприємства - бо коштів юросіб там набагато більше, ніж в інших банках. попереду лише невелика кількість банків.але враховуючи, що відсотки підняли, коміс ввели - може дійсно поставили плани по підвищенню прибутковості? Shaman

Повідомлень: 7971 З нами з: 29.09.19 Подякував: 714 раз. Подякували: 1581 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 609610611612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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