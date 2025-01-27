Обіцяють до 22 числа кешбек доплатить "...в деяких системах спостерігались технічні складнощі, у зв'язку з чим не було проведено нарахування банківського кешбеку згідно умов категорії "Комунальні послуги" за період з 08.01-.10.01. Приносимо вибачення за тимчасові незручності, донарахування кешбеку буде проведено згідно зазначеної категорії, орієнтовно впродовж двох діб (до 22.01)."
morrotr08 написав:Відкрив у застосунку ПУМБа Манібокс, пишуть що на залишок коштів нараховується 5%. Але я не знайшов у налаштуваннях чи в історії операцій чих відсотків. Цікаво все ж така, як це працює. Бо вчора закинув на Манібокс 600 грн, сьогодні зняв 200 грн, але ніяких відсотків не нараховано.
Де все ж таки ці відсотки? Може хто користувався цим Манібоксом від ПУМБа?
PUMB написав:edgar_po Вітаємо! З 01.01.2025 поповнення дебетових карток ПУМБ через ПТКС партнерів City24 та EasyPay здійснюватиметься з комісією партнера - 1%. Поповнення кредитних карток/кредитів - без комісії. У будь-якому зручному для Вас відділенні нашого банку, з адресами яких можливо ознайомитися за посиланням Ви можете здійснити поповнення дебетової картки в терміналі без комісії: https://about.pumb.ua/map#258 А також у застосунку (на «Головній» натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті — «Банкомати та відділення»).
а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки.
WallNutPen написав:я чудесно понимаю банк, которой не хочет платить прокладкам собирающим нал в огромных суммах.
Чистий прибуток ПУМБ за 9 місяців 2024 року склав 5,18 млрд грн.
Цікаво розмір цих "огромных сум" та скільки витратив ПУМБ, щоб їх клієнтам було зручно?.
Еще раз - целью любой коммерческой организации всегда декларируется получение прибыли. Именно так писалось в уставах всех банков (по крайней мере в90х годах пр.века точно - лично читал 6 уставов от корки до корки). Прибыль тратится также на цели предусмотренные уставом. И там ничего не сказано, что банк обязан ее тратить на какие-то удобства для клиентов, которые не способны спланировать свою деятельность так чтобы пополнить свои счета теми способами, которые банк предусмотрел (а их вполне достаточно). Более того знаю точно что в зоне 24/7 в отделениях банка терминалы есть 100%. В бытность "каруселей" в Запорожье лично пополнял в выходные карты себе и семье в отделении на Соборном в районе пл. Маяковского. Но опять таки клиенты которым не нравятся "удобства" банка - голосуют ногами. Имейте достоинство - банк принимающий подобные решения, может их изменить не по просьбе нескольких человек на форуме, а если почувствует, что кэшфлоу стал иссякать. Очевидно что подобные решения принимаются когда недостатка в гривневых поступлениях в банке нет. К сожалению это работает именно так - пока банк не станет заинтересован в наращивании подобных пополнений он не возьмёт на себя подобный комис.
але всі давно погодилися, що більше прибутку отримуєш, коли якісніше задовольняєш клієнтів згоден з тим, що термінали є на кожному кроці. а відділення треба пошукати, бачу найближче - через півміста - й не певен, що там є 24/7.
можлива причина - це те, що у дебеток ПУМБу є можливість безкоштовного переводу на інші картки. можливо, надто багато коштів так переводили?
з приводу наявності грошей - в цьому році банк почав політику агресивного кредитування - тому напевне з грошима все ок. це у Моно основне джерело - це населення. в ПУМБ гадаю в клювику гроші несуть споріднені підприємства - бо коштів юросіб там набагато більше, ніж в інших банках. попереду лише невелика кількість банків.
але враховуючи, що відсотки підняли, коміс ввели - може дійсно поставили плани по підвищенню прибутковості?