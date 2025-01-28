vpchelko Вітаємо! Прикро, що у Вас склалася така думка. Оплата послуг за рахунок коштів "Національного кешбеку" доступна на сайтах постачальників послуг або на сервісах, що надають різні послуги, наприклад, Portmone, iPay тощо або на сервісі PayHub від ПУМБ за посиланням: https://payhub.com.ua/#/main Авторизованим клієнтам PayHub сплата відбувається без комісії.
Более того знаю точно что в зоне 24/7 в отделениях банка терминалы есть 100%. В бытность "каруселей" в Запорожье лично пополнял в выходные карты себе и семье в отделении на Соборном в районе пл. Маяковского. Но опять таки клиенты которым не нравятся "удобства" банка - голосуют ногами. Имейте достоинство - банк принимающий подобные решения, может их изменить не по просьбе нескольких человек на форуме, а если почувствует, что кэшфлоу стал иссякать. Очевидно что подобные решения принимаются когда недостатка в гривневых поступлениях в банке нет. К сожалению это работает именно так - пока банк не станет заинтересован в наращивании подобных пополнений он не возьмёт на себя подобный комис.
Хотів би проінформувати чим для клієнтів цього банку може обернутися відміна 0% по платежах в терміналах City24 та EasyPay. Так от виникла потреба перевести кошти на карту ПУМБ. Ну добре, думаю заїду у відділення в обідню перерву, які проблеми. Приїджаю, і тут тобі на: світла немає, генератор для терміналу не передбачений. Ну о-кей, відділення відчиняється в 8-30, непроблема завтра заїхати. В 8-40 у відділенні, світло є, всі працюють, але термінал ні, бо вибачте ще не було інкасації. Каси у відділенні немає. Добре, що мені не терміново переводити (зробив три зайві операції через інший банк, щоб безкоштовно перекинути на ПУМБ). Але ж де піклування про клієнтів. Якщо ж ви позиціонуєте, що можна робити перекази через відділення, то організуйте таку можливість. А то ви економите на комісіях City24 та EasyPay, а потім економите на генераторах, на касирах, але чистий прибуток вказує, що ви просто зажралися (вибачте не підібрав потрібного слова).