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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:18

vpchelko
Вітаємо!
Прикро, що у Вас склалася така думка.
Оплата послуг за рахунок коштів "Національного кешбеку" доступна на сайтах постачальників послуг або на сервісах, що надають різні послуги, наприклад, Portmone, iPay тощо або на сервісі PayHub від ПУМБ за посиланням: https://payhub.com.ua/#/main
Авторизованим клієнтам PayHub сплата відбувається без комісії.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:50

[b]PUMB[/Без комісії з карти нац кешбек чи з картки ПУМБ?
Arom
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:37

vpchelko Сенс еще позорнее. И такая тенденция прослеживается во всех банках.
Ratatui
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Повідомлень: 7927
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:26

  Ratatui написав:vpchelko Сенс еще позорнее. И такая тенденция прослеживается во всех банках.


с привата и монобанка без проблем оплатил - сегодня потрахали мозги в попытках использовать нацкешбек картку все по своему... такую конченную гальматью устроили...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:11

Arom
Для авторизованих клієнтів сплата без комісії відбудеться як з картки "Національний кешбек", так і зі звичайної картки ПУМБ.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:44

  WallNutPen написав:
  edgar_po написав:
  WallNutPen написав:я

Более того знаю точно что в зоне 24/7 в отделениях банка терминалы есть 100%. В бытность "каруселей" в Запорожье лично пополнял в выходные карты себе и семье в отделении на Соборном в районе пл. Маяковского. Но опять таки клиенты которым не нравятся "удобства" банка - голосуют ногами. Имейте достоинство - банк принимающий подобные решения, может их изменить не по просьбе нескольких человек на форуме, а если почувствует, что кэшфлоу стал иссякать. Очевидно что подобные решения принимаются когда недостатка в гривневых поступлениях в банке нет. К сожалению это работает именно так - пока банк не станет заинтересован в наращивании подобных пополнений он не возьмёт на себя подобный комис.


Хотів би проінформувати чим для клієнтів цього банку може обернутися відміна 0% по платежах в терміналах City24 та EasyPay. Так от виникла потреба перевести кошти на карту ПУМБ. Ну добре, думаю заїду у відділення в обідню перерву, які проблеми. Приїджаю, і тут тобі на: світла немає, генератор для терміналу не передбачений. Ну о-кей, відділення відчиняється в 8-30, непроблема завтра заїхати. В 8-40 у відділенні, світло є, всі працюють, але термінал ні, бо вибачте ще не було інкасації. Каси у відділенні немає. Добре, що мені не терміново переводити (зробив три зайві операції через інший банк, щоб безкоштовно перекинути на ПУМБ). Але ж де піклування про клієнтів. Якщо ж ви позиціонуєте, що можна робити перекази через відділення, то організуйте таку можливість. А то ви економите на комісіях City24 та EasyPay, а потім економите на генераторах, на касирах, але чистий прибуток вказує, що ви просто зажралися (вибачте не підібрав потрібного слова).
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:45

  vpchelko написав:какая же галимая шляпа этот ПУБМ... позорище!

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edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:53

PUMB А якщо з картки "Національний кешбек",відкритої в іншому банку?
Arom
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:23

Arom
Сплата також відбудеться без комісії.
Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно.
Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:33

  PUMB написав:Arom
Сплата також відбудеться без комісії.
Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно.
Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.


Все злозуміло. Відповідаєте тільки на зручні питання, які мають відповідь.

Мету відмови від 0% в терміналах, керівництво не бажає пояснити своїм клієнтам?
edgar_po
 
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